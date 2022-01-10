الحوثيون في كماشة.. القوات الحكومية تعتزم استعادة السيطرة على مديرية حريب في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تعتزم القوات الحكومية اليوم الاثنين، بدء معركة استعادة مديرية حريب من ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة مأرب، بعد قرب السيطرة الكاملة على مديرية "عين" بمحافظة شبوة (شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش والعمالقة مسنودين بالمقاومة ومقاتلات التحالف يعتزمون السيطرة على مديرية حريب بعد قوع الحوثيين في كماشة بعد السيطرة على مديريات محافظة شبوة خلال الأيام الماضية".



وطلبت ميلشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، عبر وساطات قبلية البحث عن خروج آمن من مديرية حريب، بعد التقدم المتسارع للقوات الحكومية في شبوة.

وقالت مصادر عسكرية "ان قوات العمالقة سيطرت على وادي جربان، والمجبجب، وتدو معارك عنيفة حاليا على مشارف معسكر ومقر اللواء 153 شرقي نجد مرقد بمديرية عين".



ووفقا للمصادر "يواصل طيران التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع ومعدات وآليات مليشيات الحوثي في مديريتي عين وحريب".



ومساء أمس الاحد، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، اقتراب تحرير المحافظة بالكامل من مليشيات الحوثي، مؤكدًا أنها باتت كاملة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وأكد في تصريح لقناة "العربية"، تطهير الجيش والعمالقة لغالبية لمديرية عين، والتي تعد أخر مديريات المحافظة، وبتحريرها تكون المحافظة كاملة تحت سيطرة الشرعية.

وخلال الأيام الماضية من انطلاق العملية العسكرية حررت القوات الحكومية مديريتي بيحان وعسيلان من ميلشيات الحوثي، وحققت اختراقات في مناطق بمحافظة البيضاء.