محافظ شبوة يحث الدعاة وخطباء المساجد على الوسطية وتوجيه خطابهم لنبذ دعوات الفرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حث محافظ شبوة، عوض محمد العولقي، الدعاة وخطباء المساجد في مدينة عتق، على توجيه خطابهم نحو تعزيز اواصر التراحم والتآخي ونبذ دعوات الفرقة والخلاف والتصدي لكل المظاهر الهدامة والمخلة بالقيم والاخلاق الاجتماعية الحميدة .



وشدد المحافظ العولقي، خلال لقاء في مدينة عتق، بعدد من الدعاة وأئمة وخطباء المساجد على ضرورة التمسك بمنهجية وسطية الاسلام وتبني توجهاتها الدعوية في اعادة بناء القيم الروحية السامية للمجتمع والحفاظ عليها من الانحراف السلوكي، ومحاربة كل النعرات والدعوات الطائفية الضارة بحياة الناس ومستقبلهم .. مستعرضاً سير العمليات العسكرية واخر مستجدات قتال فلول مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية عين عقب استكمال تحرير ابطال قوات العمالقة والجيش والمقاومة لمدريتي بيحان وعسيلان .

بدورهم بارك الحاضرون الإنتصارات العسكرية المتلاحقة على فلول المليشيا الحوثية بمديريات بيحان .. مؤكدين العمل على توجيه رسالتهم التربوية والتوعوية لخدمة قضايا المجتمع ومحاربة كل الظواهر السلبية المؤثرة على حياة افراده واستعدادهم للتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ودعم توجهاتها التنموية والامنية .

حضر اللقاء مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد الدكتور قائد الشريفي .