تدشين المرحلة الرابعة من حملة التحصين ضد كورونا بمحافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من حملة التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بلقاحي جونسون آند جونسون ولقاح سينوفاك في 7 مراكز تطعيم ثابثة ومركز متحرك في المحافظة.

وتستهدف الحملة التي ينفذها 8 فرق صحية جميع المواطنين من عمر 18 عاما، وفي مقدمتهم العاملون الصحيون وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن المعرضون للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم. وفقا لوكالة سبأ.

وخلال التدشين، أوضح نائب مدير مكتب الصحة أحمد العبادي بأن المرحلة الرابعة من الحملة تستهدف 10 آلاف مواطن ممن لم يطعموا باللقاح ضد فيروس كورونا خلال المراحل السابقة من الحملة.

وأشار العبادي إلى أنه تم تطعيم 59 ألفا و511 بلقاحي استرانزيكا وجونسون اند جونسون خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة من الحملة.

ودعا نائب مدير مكتب الصحة جميع المواطنين إلى المسارعة لأخذ اللقاح وتحصين أنفسهم من هذا الوباء القاتل.