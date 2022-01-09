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محافظ لحج يشيد بجهود حملة إزالة العشوائيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، بجهود لجنة تنفيذ حملة إزالة العشوائيات على أراضي الدولة البيضاء ، بمناطق مديريَتي الحَوطَة و تُبَن.

وشدَّد المحافظ، في الاجتماع التقويمي للحملة، على أهمية استمرار حملة ازالة المباني العشوائية ، حتى تتم استعادة جميع أراضي الدولة من الباسطين عليها..مشيراً إلى أن هذه الأراضي مخصصة لقطاعات التعليم ، و الصحة ، و الطرق ، و المتنفسات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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