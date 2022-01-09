شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يشيد بجهود حملة إزالة العشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، بجهود لجنة تنفيذ حملة إزالة العشوائيات على أراضي الدولة البيضاء ، بمناطق مديريَتي الحَوطَة و تُبَن.



وشدَّد المحافظ، في الاجتماع التقويمي للحملة، على أهمية استمرار حملة ازالة المباني العشوائية ، حتى تتم استعادة جميع أراضي الدولة من الباسطين عليها..مشيراً إلى أن هذه الأراضي مخصصة لقطاعات التعليم ، و الصحة ، و الطرق ، و المتنفسات.