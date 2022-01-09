شرطة تعز تعلن ضبط 6 من المتهمين بقتل مواطن في مديرية القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، السبت، تمكنها من ضبط ستة متهمين على ذمة مقتل المواطن محمود محمد علي سرحان، بمديرية القاهرة، وسط المدنية.

وحسب مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز، فأن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبط ستة متهمين على ذمة قضية مقتل المواطن محمود محمد علي سرحان، والتي حدثت فجر يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢م".

وأوضح المركز، أن "القضية وقعت في حارة المدرسة (الجزارين) بمديرية القاهرة، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب الذي افضى إلى الموت".

وأكدت شرطة تعز، أن "الاجراءات لا تزال مستمرة لضبط بقية المتورطين، واستكمال ملف القضية واحالته الى الجهات المختصة".

