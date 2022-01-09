أمنية شبوة تقر تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتطبيع الأوضاع في عسيلان وبيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها الاستثنائي مساء السبت، برئاسة رئيس اللجنة المحافظ الشيخ عوض محمد العولقي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمحافظة، وتطبيع الأوضاع في عسيلان وبيحان.

وحسب وكالة سبأ فقد أقرت اللجنة الأمنية بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة العميد فؤاد لقصم على أن تخضع كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتوجيهها.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ العولقي، السلطة المحلية بمديريتي عسيلان وبيحان بضرورة الشروع بالعمل على تطبيع مختلف الأوضاع بالمديريتين، بعد تحريرهما من مليشيات الحوثي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لحجم معاناتهم الكبيرة جراء غزوهم بعناصر الموت المليشياوي الذين تشربوا من كأسه على ايادي الابطال من رجال العمالقة والجيش والمقاومة الأحرار.

وناقش الاجتماع، المستجدات الميدانية في جبهات القتال وسير المعارك التي يخوضها الأبطال من قوات العمالقة والجيش والمقاومة، وبإسناد قوي ومشاركة فاعلة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأشادت اللجنة ببسالة وشجاعة هذه القوات العسكرية الضاربة، التي أطلقت عملية عسكرية واسعة ومن ثلاثة محاور قتالية لتحرير مديرية عين بالمحافظة من جحافل المليشيات. مؤكدة أهمية هذه الانتصارات العسكرية المتلاحقة.

ونوهت إلى مواصل القوات العسكرية قتالها في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء عقب الاستيلاء على مركزها الإداري الساحة وتحريره من فلول المليشيا وطردها من عزلتي آل دباش، واللخف وسط انهيار كامل لمعنوياتها القتالية وفرار عناصر من المواجهات.

وحيّت اللجنة التفاف أبناء المحافظة ومؤازرتهم لأبطال قوات العمالقة والجيش والمقاومة خلال معركتهم ضد الميليشيات الانقلابية التي ستخلدها كتب التاريخ العسكري.

وأشادت اللجنة الأمنية في الوقت نفسه بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ودورهم في تعزيز أمنها واستقرارها وحفظ سلمها الاجتماعي.

