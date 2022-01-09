مجلس النواب يعزي في استشهاد العميد مجدي ابو حرب الردفاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد البطل العميد مجدي ابو حرب الردفاني قائد اللواء الثالث عمالقة والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في بيحان بمحافظة شبوة فداءً للوطن ودفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية في مواجهة المشروع السلالي الحوثي.



وقال البركاني في البرقية "بأسىً بالغ تلقينا نبأ استشهاد العميد البطل مجدي ابو حرب الردفاني، قائد اللواء الثالث عمالقة، الذي استشهد على تراب بيحان الطاهر، فداءً للوطن والجمهورية في مواجهة المشروع السلالي الحوثي.

وقال البركاني: لقد كان الفقيد واحدا من المناضلين الذين قدموا ارواحهم رخيصة وهو يذود عن حياض الوطن، وفي مقدمة صفوف المقاتلين الشجعان المنتسبين للواء الثالث عمالقة وزملاءهم الميامين الذين لقنوا العصابة السلالية درسا لا ينسى وجرعوهم الهزيمة تلو الهزيمة وأسقطوا كل الادعاءات الزائفة التي حاولت العصابة الحوثية صنعها والأوهام التي تخدع بها البسطاء والادعاءات الخرافية التي لا يقرها عقلٌ ولا منطق.

ونوه رئيس المجلس في البرقية، بمناقب الشهيد الوطنية والنضالية التي خاضها في دحر المليشيات الحوثية.

وحيا البركاني كل المقاتلين الشجعان الذين يصنعون في هذه اللحظة ملاحم بطولية خالدة ويصيغون مستقبل اليمن بدمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة.. معبرًا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأسر مرافقيه وأبناء القوات المسلحة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.