امنية شبوة تشيد بتواصل إنتصارات بيحان وتثمن تضحيات الأبطال فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة في اجتماعها الاستثنائي مساء امس برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الشيخ عوض محمد العولقي المستجدات الميدانية في جبهات القتال وسير المعارك التي يخوضها الابطال من قوات العمالقة والجيش والمقاومة وباسناد قوي ومشاركة فاعلة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية لتحرير ماتبقى من مديريات المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وتطهيرها من فلولها نهائيا.



واشادت اللجنة ببسالة وشجاعة هذه القوات العسكرية الضاربة التي أطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة ومن ثلاثة محاور قتالية لتحرير مديرية عين بالمحافظة من جحافل المليشيات، ومواصلة قتالها في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء عقب الاستيلاء على مركزها الاداري الساحة وتحريره من فلول المليشيا وطردها من عزلتي آل دباش واللخف وسط انهيار كامل لمعنوياتها القتالية وفرار عناصر من المواجهات .. مؤكدة على أهمية هذه الانتصارات العسكرية المتلاحقة .

وثمنت اللجنة تضحيات الأبطال على طريق خلاص الوطن من هذه المليشيا الطائفية الباغية والمواقف الاخوية الثابتة والصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات ودعمه العسكري والاغاثي اللامحدود لليمن في هذه المعركة الفاصلة من تاريخها وانتصارهم العروبي مع ابطالها من المقاتلين لدحر الانقلاب الحوثي ،وبتر الايادي الايرانية العابثة في اليمن .

وحيت اللجنة التفاف ابناء المحافظة ومآزراتهم لابطال قوات العمالقة والجيش والمقاومة خلال معركتهم ضد الميليشيات الانقلابية التي ستخلدها التاريخ العسكري .. مشيدة في الوقت نفسه بتعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية بالمحافظة ودورهم في تعزيز امنها واستقرارها وحفظ سلمها الاجتماعي.

واقرت اللجنة تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمحافظة برئاسة العميد فؤاد لقصم على ان تخضع كافة الوحدات العسكرية والامنية بالمحافظة لتوجيهها .

وخلال الإجتماع، وجه المحافظ العولقي السلطة المحلية بمديريتي عسيلان وبيحان بضرورة الشروع بالعمل على تطبيع مختلف الاوضاع بالمديريتين .. معبراً عن تقديره لحجم معاناتهم الكبيرة جراء غزوهم بعناصر الموت المليشياوي الذين تشربوا من كأسه على ايادي الابطال من رجال العمالقة والجيش والمقاومة الاحرار .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق .