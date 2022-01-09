القبض على ثلاثة من المعتدين على مقر قناة يمن شباب بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت قناة يمن شباب، بأنها تلقت مساء الجمعة الموافق 7 يناير/معلومات تؤكد أنه تم القاء القبض على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في واقعة اقتحام مكتب القناة بتعز، واختطاف أحد موظفيها، يوم الأحد 2 يناير، وإيداعهم السجن في اللواء 22 ميكا، الذي ينتمون إليه.



وقالت القناة في بيان، إنها وبعد تلقيها تلك المعلومات، تحركت في اليوم التالي، صباح يومنا هذا السبت، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وتوجهت إلى مقر اللواء 22 ميكا.



وأضاف البيان، أنه تم التأكد من وجود ثلاثة من المعتدين الرئيسيين على مكتب القناة، والاعتداء واختطاف الزميل عبدالرحمن الشوافي قبل الإفراج عنه في حالة سيئة، مودعين في سجن اللواء.



ونوه إلى أن أحد المعتدين الرئيسيين المدرجين ضمن الأمر العاجل الصادر عن النيابة العامة بتعز بالقبض القهر، وهو المدعو "حمزة منير الدبعي"، ما زال فارا من وجه العدالة حتى الآن.



وطالبت القناة، قيادة اللواء 22 ميكا مواصلة التعاون مع أجهزة الأمن وملاحقة من تبقى من المطلوبين الرئيسيين، وعلى رأسهم المدعو حمزة منير الدبعي، حتى يتم استكمال ملف القضية لنيل المعتدين جزائهم الرادع.

