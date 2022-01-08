تعز.. احصائية بضحايا الحوادث المرورية في طريق "هيجة العبد"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية رسمية، السبت، عن إجمالي عدد ضحايا الحوادث المروية في طريق هيجة العبد الرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن خلال الأعوام الخمسة الماضية.



وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة المرور في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج إن عدد الحوادث المرورية للمركبات التي أدت لوفيات وجرحى في طريق هيجة العبد والسائلة خلال الأعوام 2021-2017 بلغ 22 حادث.



وأوضحت الإحصائية - اطلع عليها يمن شباب نت- أن تلك الحوادث تسببت بوفاة 42 شخصا وإصابة 151 آخرين وخسائر مادية تُقدر بـ165 مليون ريال يمني.



وتشهد طريق هيجة العبد (تقع بين محافظتي تعز ولحج) حوادث مرورية متكررة لا سيما في ظل توقف أعمال الصيانة.



وطريق هيجة العبد هو الشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسيطر على كافة الطرق الأخرى المؤدية إليها.



كما يعتبر الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظات جنوب وشرق البلاد، وهو يعاني من الحفريات والتعرجات الوعرة الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير أكثر من مرة.

