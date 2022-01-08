اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس الوزراء د: ألوية العمالقة سطرت "انتصارات بطولية" في شبوة

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء د: ألوية العمالقة سطرت "انتصارات بطولية" في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بما أسماها ”الانتصارات البطولية“ التي سطرتها ”قوات العمالقة“ في شبوة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع محافظ شبوة عوض العولقي، ”إن الانتصارات البطولية تسطرها ألوية العمالقة بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة رسمت معالم النصر، بإجهاض مشروع إيران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي“.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا