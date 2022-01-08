القوات الحكومية تسيطر على مركز مديرية "نعمان" أولى مناطق محافظة البيضاء

أعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها اليوم السبت، على مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



ووفق ما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة "ان قوات الجيش وألوية العمالقة تحرر عزلة مسور آل دباش وعزلة اللخف وصولاً عزلة الساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية".



وتعد مديرية النعمان أولى مديريات محافظة البيضاء، ويأتي التقدم للقوات الحكومية بعد سيطرتها أمس على مديرية بيحان في شبوة.



وشنت مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية، غارات مكثفة استهدفت مجاميع ميلشيات الحوثي في عقبة القنذع بمحافظة البيضاء.



وأمس الجمعة فرت عناصر ميلشيات الحوثي من مناطق ومديريات شبوة نحو محافظة البيضاء، بعد تكبدها خسائر فادحة، وفقا لمصادر ميدانية.



ومساء الجمعة أعلنت قوات الجيش والعمالقة تحرير مديرية بيحان في شبوة، وحددت مهلة ست ساعات لانسحاب ميلشيات الحوثي من مديرية عين، آخر مديرية يسيطر عليها الحوثيون في شبوة، وكانت القوات سيطرت أيضاً على مديرية عسيلان.