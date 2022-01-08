شكرا لبحثكم عن خبر الكريمي .. اغرب بنك في العالم "مسراقة عيني عينك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الكلام هذا صحيح

مسراقة عيني عينك واتحداكم تنكروه

معلومات عجيبة وصدق او لا تصدق

بنك الكريمي هذا البنك موقعه في اليمن.

طبعاً هذا البنك الوحيد في العالم الذي عندما تريد أن تودع فلوس إلى حسابك فلازم تودعه من نفس الفرع الذي فتحت فيه الحساب أو تدفع رسوم إيداع إذا أردت أن تودع من أي مركز آخر..!؟

أي والله حقيقة .. والظاهر انه يخلو عامل خاص يوصل الفلوس للخزنه تبعك بالفرع الي فتحت منه حسابك..!؟

المعلومة الثانية

انه البنك الوحيد اللي يجيب لك حوالتك الدولار من فئة دولار 2003 او 2006 ولما تجي تودعها يقلك الفلوس ذي قديمة غير مقبوله..!؟

المعلومة الثالثة

البنك الوحيد اللي يغير ارقام حسابات عملائه بدن حتى مايشعرهم بمنشور الكتروني او اشعار SMS ..!؟ زي اللي مخلف عيال ورامي لهم بالشارع

المعلومة الرابعه

ان البنك هذا الوحيد في العالم الذي يأخذ رسوم على البطاقة البنكية وكمان رسوم خدمات وبدون الرجوع للعميل أو أخذ موافقته ..!؟

يعني الرصيد عندهم ويسحبوا الي يريدوا واحمد الله انهم يرسلوا لك برسالة إشعار عبر الجوال...!؟

المعلومة الخامسه

انه هذا البنك الوحيد في العالم الذي يأخذ على السحب رسوم وعلى التحويل من حساب إلى آخر رسوم ، وعلى تسديد أي فاتورة رسوم ، وعلى أي عملية شحن رصيد ايضاً رسوم .. وعلى أي حركة أو عملية بنكية هناك رسوم ..!؟

والمؤلم أكثر أحياناً لم تتم العملية التي أجريتها ومع ذلك الرسوم يسحبوها

وفوق هذا كله عاد موظفينهم مقرفيين جدآ.

#حملة_مقاطعة_بنك_الكريمي