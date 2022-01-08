القوات الشرعية تعلن تحرير مركز مديرية نعمان في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، ظهر السبت، تحرير مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، بمشاركة ألوية العمالقة.



وقال الجيش في بيان، إن قواته وألوية العمالقة حررت 3 عزل في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء التي تعرف بقلب اليمن.

ووفق البيان، فإن عملية تحرير مركز مديرية نعمان جاءت عقب تحرير مديرية بيحان من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأوضح البيان أن قوات الجيش وألوية العمالقة حررت "عزلة مسور آل دباش ، وعزلة اللخف وصولاً إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء".

وتابع البيان أن "عملية التحرير تأتي عقب تهاو متسارع لدفاعات مليشيات الحوثي، والتي تشهد انهيارات كبيرة وواسعة".

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية حررت، الجمعة، مديرية بيحان بعيد تحرير مديرية عسيلان إثر معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك ضمن عملية "إعصار الجنوب" التي تدخل يومها الـ8 على التوالي.