وزارة الصحة تسير قافلة طبية ثانية لمديرية عسيلان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سير البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن قافلة طبية ثانية لدعم المرافق الصحية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جلال باعوضة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان القافلة تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والمحاليل الوريدية بالاضافة إلى ثلاجة بنك الدم وأجهزة للتعقيم ونقالات للجرحى واسطوانات اوكسجين وأجهزة شفط للسوائل وعربات للطوارئ.

وأشار باعوضة الى أن الشحنة تهدف الى دعم مستشفى عسيلان والمرافق الصحية بالمديرية التي تقدم خدماتها الصحية للجرحى جراء العمليات القتالية التي تشهدها عدد من مديريات شبوة.