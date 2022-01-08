الرئيس هادي يعزي في إستشهاد العميد فرحان النقيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء الثاني بمحور آزال، العميد فرحان النقيب وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في جبهات وميادين القتال ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.



وأشاد الرئيس بمواقف الشهيد وأدواره الوطنية المشهودة الحافلة بالبطولة والتضحية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الكهنوتية، برفقة زملائه الأحرار الأبطال من منتسبي القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية الميامين.. مؤكداً أن هذه التضحيات التي يقدمها الأبطال في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة لن تذهب سدى وستثمر النصر الكبير لليمن واليمنيين والأمة العربية والإسلامية.

وعبر الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأبناء الشهيد البطل وأسرته ورفاقه من منتسبي القوات المسلحة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.