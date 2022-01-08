نائب الرئيس يبارك انتصارات الأبطال في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة عوض الوزير بارك خلاله الانتصارات التي أحرزها المقاتلون الأبطال في شبوة وآخرها تحرير مديرية بيحان.



وحيا نائب الرئيس الأبطال الأشاوس من قوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء شبوة الأحرار وهم يخوضون معارك الشرف والبطولة في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية الطائفية المدعومة من إيران، مشيداً بالتفاف الجميع خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتكاتفهم وحرصهم على التخلص من سطوة الميليشيات الانقلابية والعمل على التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

كما عبر نائب الرئيس عن بالغ التقدير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسناد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لما يقدمونه من دعم ومواقف أخوية أصيلة في دحر مشروع إيران وحماية هوية اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، بأن اليمنيين اليوم مع موعد مع النصر والخلاص من كهنوت الميليشيا الحوثية الطائفية وأطماع فارس الخبيثة، وأن توحد أبناء الشعب اليمني واحتشادهم حول قضيتهم المصيرية ووقفة أشقائنا في التحالف كفيلٌ بتحقيق حلم التحرير وبناء الدولة اليمنية دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية.

وترحم نائب الرئيس على أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها وهم يؤدون مهامهم الوطنية النبيلة في مواقع الكرامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، متطرقاً إلى الوضع الميداني والجهود المبذولة في استكمال التحرير وتأمين المناطق المحررة وتلبية متطلبات المواطنين.