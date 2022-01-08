شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجراء 169 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، 169 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال شهر ديسمبر 2021م.



واوضح المركز في بيان له، ان العمليات التي اجراها الفريق ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، منها 30 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح، و 139 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها.