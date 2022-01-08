عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهاء مهلة العمالقة للحوثيين للانسحاب من مديرية عين بشبوة

السبت 8 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت قوات ألوية العمالقة، انتهاء مهلة الحوثيين للانسحاب من مديرية عين في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.



وأعطت العمالقة مهلة من 6 ساعات لمليشيات الحوثي في الانسحاب من مديرية عين للانسحاب الفوري أو سوف يتم بدء العملية العسكرية البرية.

وأكدت أنه في حال عدم انسحاب مليشيات الحوثي سوف تبدأ "حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة، وقد أعذر من أنذر".

وكانت قوات ألوية العمالقة قد أعلنت نجاح المرحلة الثانية من عملية "إعصار الجنوب"، وتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وأصدرت ألوية العمالقة بيانا، جاء فيه، "تعلن ألوية العمالقة الجنوبية عن نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان".

وأكدت العمالقة جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير مديرية عين على الحدود من مأرب.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض الوزير العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان "مدينة العليا" من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأشاد الوزير بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمعارك التحرير، منوها بأهمية المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري أطلقت ألوية العمالقة الجنوبية عملية "إعصار الجنوب" لطرد مليشيات الحوثي من مديريات شبوة الغربية، حيث حررت في المرحلة الأولى مديرية عسيلان بالكامل على الحدود من مأرب اليمنية.