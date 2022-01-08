عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يبارك انتصارات العمالقة بشبوة.. ويشيد بالتحالف

السبت 8 يناير 2022

الخليج 365

هنأ المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، قوات العمالقة على انتصاراتها في محافظة شبوة، معربا عن تقديره لقوات التحالف لدورها في صناعة النصر.



وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إنه حيثما يوجد أبطال قوات العمالقة والقوات الجنوبية عموماً تتوالى الانتصارات وتنكسر جحافل المليشيات الحوثية.

وأكد البيان أن القوات الجنوبية سطرت ملحمة أسطورية وانتصارات ساحقة من عسيلان وصولاً إلى مركز مديرية بيحان، وستمتد قريبا لتكتمل الملحمة في مديرية عين بتحرير مديريات شبوة الثلاث من دنس المليشيات الغازية.

وأعرب البيان عن شكره للتحالف العربي بقيادة السعودية، على دوره في صناعة النصر الكبير بمحافظة شبوة.

وأشاد رئيس المجلس الانتقالي اللواء ركن عيدروس الزُبيدي بالانتصارات العظيمة التي تحققت على أيدي قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية من أبناء شبوة الذين سطروا ملحمة أسطورية رسمت معالم النصر والتمكين.

وقال الزبيدي خلال اتصال هاتفي مع قائد قوات العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي إن أبناء الجنوب سيظلون حجر الزاوية في مقاومة مليشيات الحوثي وحاجز الصد المتين في وجه المليشيات وداعميها، والمشاريع المعادية للجنوب والمنطقة العربية بأكملها.

أشاد بالأدوار العظيمة لقوات التحالف بقيادة السعودية والمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات والتي أكدت واحدية المصير والتحديات والمسؤوليات المشتركة، وأثبتت أن الجميع في مترس واحد ضد المشاريع المعادية.

من جانبه، أكد قائد العمالقة أن عملية "إعصار الجنوب" ماضية في مسارها لتحرير ما تبقى من بلادنا تحت سيطرة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، مثمنا دعم الزبيدي اللامحدود لقواته.