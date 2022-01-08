بينهم طفلتان.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقًا في البحر بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، أربعة أشخاص أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلتان، يوم الجمعة، غرقًا في البحر، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب (مراد بير)، توفي مع طفلتيه (عدن وليلى)، غرقًا في خليج أبو دست بمديرية صيرة، بعد أن ضربتهم موجة كبيرة أثناء تواجدهم على الجدار الصخري في الخليج.

وحسب المصادر، فأن الموجة قامت بسحب الأب (مراد) مع طفلتيه إلى وسط البحر، ولحق بهم أخيه (بسام) أثناء محاولته إنقاذهم لكن الموجة قامت بسحبه كذلك، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدينة عدن منخفض جوي، أدى إلى تغير الجو، وتساقط الأمطار، وسط هيجان شديد للبحر، مصحوبا بأمواج كبيرة.

ومثّلت هذه الحادثة فاجعة كبيرة للأسرة، ولمدينة عدن بآسرها، خصوصا وأنها جاءت في ظل عدم وجود التحذيرات من قبل الجهات المختصة للمواطنين بعدم الاقتراب من البحر لخطورته.