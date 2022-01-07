الجيش اليمني يقتحم عدة مواقع حوثية في الجبهة الجنوبية لمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 يناير 2022

أعلن الجيش اليمني اقتحام قواته لعدد من مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية لمأرب.



وأكد الجيش، في بيان، أن قوات الشرعية مستمرة في تقدمها، وقد حققت خلال اليومين الماضيين إنجازات مهمة، مشيرا إلى تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، فيما عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة.. لافتا إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصرا.