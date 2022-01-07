الصحة اليمنية تعلن إرسال قافلة طبية ثانية إلى مديرية عسيلان بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، تسيير قافلة طبية ثانية لدعم المرافق الصحية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جلال باعوضة، بأن القافلة التي سيرها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والمحاليل الوريدية.



كما تضم "ثلاجة بنك الدم وأجهزة للتعقيم ونقالات للجرحى وأسطوانات أوكسجين وأجهزة شفط للسوائل وعربات للطوارئ".



وأشار باعوضة الى أن الشحنة تهدف إلى دعم مستشفى عسيلان والمرافق الصحية بالمديرية التي تقدم خدماتها الصحية للجرحى جراء العمليات القتالية التي تشهدها عدد من مديريات شبوة.



وكانت وزارة الصحة اليمنية، أعلنت الأربعاء، إرسال قافلة طبية تحمل أكثر من ثلاثين طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والمحاليل الوريدية لرفد مستشفى عتق العام وبقية المرافق الصحية في عتق وعسيلان.

