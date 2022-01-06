شكرا لبحثكم عن خبر الصحة ترسل شحنة ادوية جديدة دعما للعمالقة في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *وزارة الصحة تسير القافلة الطبية الثانية لمديرية عسيلان بشبوة*

بتوجيهات من زير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح سير البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم القافلة الطبية الثانية الموجهة لدعم المرافق الصحية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور جلال باعوضة، ان الشحنة تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والمحاليل الوريدية، الاضافة إلى ثلاجة بنك الدم وأجهزة للتعقيم ونقالات للجرحى واسطوانات اوكسجين وأجهزة شفط للسوائل وعربات للطوارئ.

وأشار باعوضة إلى أن هذه الشحنة تأتي لدعم مستشفى عسيلان والمرافق الصحية بالمديرية التي تقدم خدماتها الصحية للجرحى جراء العمليات القتالية التي تشهدها عدد من مديريات شبوة

وقال باعوضة إن الوزارة وقيادتها تسعى إلى تأمين الإمدادات الدوائية ورفد المستشفيات والمرافق الصحية باحتياجاتها في حالات الطوارئ الراهنة