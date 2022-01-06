شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يوجه برفع الجاهزية وتعزيز الإجراءات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر المستجدات الأمنية بالمحافظة وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وبسط الأمن في جميع المديريات.



وفي الاجتماع وجّه المحافظ قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية برفع الجاهزية واليقظة الأمنية في النقاط التي تقع على مداخل المحافظة، وتنشيط الدوريات الداخلية والتنسيق بين مختلف الوحدات في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التحديات، والنأي بالمحافظة عن المشاكل والصراعات والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار تطبيقا للنظام والقانون واستنادا لتوجيهات القيادة السياسية العليا