شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أركان حرب محور تعز يشيد بخدمات المستشفى العسكري المقدمة لجرحى الجيش ​ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشاد اركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي ، بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى العسكري بالمحافظة لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يسطرون الملاحم البطولية في مختلف الجبهات ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واطلع العميد المجيدي خلال لقائه، امس، نائب المستشفى العسكري الدكتور عبدالقوي المحمودي، على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية..مثمناً الرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى وطاقمه الطبي والتمريضي، لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنيين.