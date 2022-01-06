شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء البحسني : حضرموت ستكون الموقع الذي سيكسر فيه الحوثي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني انه " لن يسمح لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بالتقدم باتجاه حضرموت وذلك من خلال تضييق الخناق عليها بمحافظة شبوة بعد تحرير بيحان واستكمال تحرير مديريتي عسيلان وعين ".



واضاف البحسني في مؤتمر صحفي " ان حضرموت ستكسر الحوثي بشكل نهائي واجباره على العودة لطاولة المفاوضات وتعود الشرعية الى موقعها الأساسي. محذرا من مخاطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي ".

وأضاف تم الاستعداد لمواجهة الخطر الحوثي من قبل قوات الجيش والامن التي تم مؤخرا انتظام صرف رواتبهم الى جانب الإعلان عن تجهيز قوة احتياطية من أبناء المحافظة لخوض المعارك ضد مليشيات الحوثي ..مؤكدا ان الاستعدادات تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع .

وكان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي استعرض بدء تنفيذ وإعداد الخطة الأمنية والعسكرية على صعيد محافظات حضرموت