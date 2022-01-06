نائب الرئيس يعزي في وفاة الإذاعي أحمد بن سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي الكبير، أحمد عمر بن سلمان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع الإذاعي والثقافي.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى أدوار الفقيد الوطنية والإعلامية والثقافية، وما مثله من صوت مميزا ارتبط بوجدان الشعب وتعلق بمسامع اليمنيين فعاش معهم مختلف المراحل عبر باقة برامجية منوعة قدمها الفقيد عبر أثير إذاعة عدن.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملائه الصحفيين والإعلاميين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.