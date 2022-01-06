لحج..مقتل وإصابة 255 شخصاً في حوادث مرورية خلال 2021م

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب نحو 255 شخصًا في حوادث مرورية شهدتها محافظة لحج اليمنية خلال العام 2021م.



وقال العقيد قحطان أحمد، مدير شرطة المرور في لحج في تصريحات صحفية، إن إجمالي الحوادث المرورية المسجّلة لدى شرطة المرور في المحافظة خلال العام الماضي بلغت 162حادثا مروريًا.



وحسب مدير شرطة سير المحافظة فقد أسفرت تلك الحوادث عن مقتل 80 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث 175إصابة، بينها 61 إصابة بليغة و114طفيفة.



وأكد أن إجمالي الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بلغ أكثر من مائة وعشرة ملايين ريال، موضحا أن الحوادث تنوّعت بين "صدام وانقلاب ودهس واصطدام بالأجسام الثابتة، وغيرها".

