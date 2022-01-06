مشبح يناقش مستوى تنفيذ برامج بناء وتأهيل قدرات السلطات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، في العاصمة المؤقته عدن، امس، مع المدير التنفيذي لمنظمة صناع النهضة محمد حسين، مستوى تنفيذ مشروع تنمية القدرات والتعاون المحلي التابع لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول عبر الإتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.



وأكد مَشْبح على أهمية المتابعة والتقييم لخطوات تنفيذ المشروع وتحديث المواد التدريبية بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل محافظة على حده، وإعداد التقارير لكل الورش والدورات التدريبية التي تنفذها منظمة صناع النهضة.. مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق المشترك لنجاح كآفة المهام المناطة بمنظمة صناع النهضة لتنفيذ نشاطها وبرامجها المتعلقة ببناء وتأهيل قدرات السلطات المحلية في المحافظات .

بدورهم أوضح ممثلي صناع النهضة الخطوات والبرامج التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات المستهدفة .