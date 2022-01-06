عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مضايقة مسلحة.. التحالف يعلن تلقي استغاثة من ناقلة نفط مقابل الحديدة

الخميس 6 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة.



وقال التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان، إن مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

يأتي هذا بعدما أقدمت مليشيات الحوثي، الأحد الماضي، على قرصنة سفينة الشحن"روابي" لدى قيامها بمهمة بحرية بنقل مستشفى ميداني من سقطرى إلى جيزان وذلك في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، إن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري"روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات انطلق من ميناء الحديدة باليمن، مؤكدا أن ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ولاقت الجريمة إدانات عربية ودولية واسعة باعتبارها عملية قرصنة حوثية تشكل انتهاكاً حقيقياً على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ونددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الأربعاء، بالجريمة الحوثية بشأن قرصنة سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة.

وقالت البعثة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اختطاف مليشيات الحوثي للسفينة يصاعد مخاطر التوتر بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال والحل السياسي للأزمة اليمنية".

وأكدت البعثة أن اختطاف السفينة "روابي"، من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية "قبالة ساحل الحديدة أمر يبعث على القلق البالغ".

وطالبت المليشيات الانقلابية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، مشددة على أهمية ضبط النفس لتلافي المزيد من التوترات.