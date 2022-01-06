عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

الخميس 6 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.



وقال التحالف العربي في اليمن إنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.

استهداف حوثي فاشل بعد عملية ناجحة للتحالف نفذت ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد الطائرات المسيرة من صنعاء.

والأربعاء قال التحالف : دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، ومخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه.

وفي الأيام الماضية، بدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة مليشيات الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة.