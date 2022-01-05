شكرا لبحثكم عن خبر برعاية رئيس جامعة عدن كلية الآداب تكرم وتودع الدكتور الحديثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص:

برعاية كريمة من الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، وإشراف مباشر من الدكتور / جمال الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن, نظمت كلية الآداب اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022م حفلاً توديعاً وتكريمياً للدكتور/ حسن محمود علي الحديثي عضو الهيئة التدريسية بقسم الجغرافيا كلية الآداب مستشار رئيس جامعة عدن نظير جهوده العلمية والأكاديمية التي قدمها للجامعة طيلة عقدين من الزمن والذي سيغادر إلى وطنه العراق الشقيق.

وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ألقى الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن كلمة أشاد فيها بمناقب الدكتور/الحديثي مثمناً الدور الكبير الذي لعبته هذه الشخصية العلمية والأكاديمية الكبيرة في زرع العديد من الشتلات هنا وهناك وأصبحت من بعده قمم بجامعة عدن وبقية الجامعات اليمنية والعربية، وقدم العديد من الاستشارات العلمية والأكاديمية والتي كان لها أثرها الإيجابي على مستوى الجامعة.

ونوه الدكتور/ لصور بأن جامعة عدن ملتزمة من الناحية الأدبية والأخلاقية بتكريم روادها وأساتذتها، موضحاً بأن الدكتور الحديثي أعطى لليمن أكثر مما أعطاه للعراق, وأن فكره واحداً من القمم والمصادر الرئيسية التي سيعتمد عليها الطلاب وزملائه الأساتذة، وأن هذا التكريم لا يوازي حقه الذي قدمه لعدد من السنين في الكلية والجامعة.

فيما تطرق الدكتور/ جمال الحسني عميد كلية الآداب في كلمة له في الحفل إلى الإسهامات والجهود الحقيقية التي قدمها الدكتور/الحديثي والتي كان لها أثرها الكبير في الجانب التعليمي والأكاديمي بالكلية..، لافتاً أن زخم الحضور للمشاركة في حفل التوديع الذي أقامته الكلية لم يكن متوقعاً وهو دليل على المكانة المرموقة التي يحتلها الدكتور/ الحديثي في قلوب كافة منتسبي الكلية من أساتذة وطلاب.

وأشار إلى أن هذا الحفل الوداعي والتكريمي لهذا الأستاذ الجليل الذي قضى مايقرب من عقدين قدم خلالها عطاءً متفانياً لهذه الجامعة وكلية الآداب وطلابها والذي تخرج على يده عشرات الطلاب بل المئات في المستويات الجامعية الأولى والعليا وساهم في ترسيخ التقاليد الأكاديمية في قسم الجغرافيا بالكلية التي تبادله الوفاء بالوفاء.

من جانبه عبر الدكتور/ حسن محمود علي الحديثي في كلمته عن جزيل شكره وتقديره الكبيرين لجامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة، ولعمادة الكلية ممثلة بالدكتور/ جمال الحسني لإقامة هذا الحفل التوديعي المتميز..، مؤكداً على متانة العلاقة الأخوية الكبيرة التي حظي بها في الكلية والجامعة الصرح العلمي الذي يفتخر به كل من ينتسب إليه..، وعبر عن سعادته الغامرة بهذا اليوم الذي يودع فيه أحبابه من طلاب وزملاء مهنة عمل في رحاب كلية الآداب، متمنياً أن يعم السلام ربوع هذا الوطن الذي احتضنه وكان بالنسبة له يمثل وطنه الثاني بعد وطنه الأم العراق العربي الشقيق.

وألقيت في الحفل التوديعي العديد من الكلمات التي عبرت عن المحبة والاحترام التي يكنها زملاء الدكتور/ حسن الحديثي في الجانب التدريسي والأكاديمي والتي ثمنت عالياً جهده العلمي الدؤوب والمتواصل، وأنه يعتبر من الشخصيات التي تتميز بخصال عديدة أهمها مقدرته على خلق بيئة أكاديمية وثقافية دافئة بينه وبين زملائه وطلابه.

عقب ذلك قام الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، والأستاذ/ حسين عمر باسليم نائب وزير الإعلام، والدكتور/ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، والدكتور/ حسين باسلامة وزير التعليم العالي السابق، والدكتور/ عادل عبدالمجيد علوي العبادي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ/ بدر معاون رئيس المجلس المحلي بالمحافظة، بتقديم درع جامعة عدن للدكتور/ حسن الحديثي، وكذا درع كلية الآداب مقدم من الدكتور/ جمال الحسني، وشهادة تقديرية من زملائه في القسم، وذلك تقديراً لدور الدكتور/ الحديثي لجهوده التنويرية العلمية الكبيرة في المجالات الأكاديمية والبحثية طيلة 19 عاماً من البذل والعطاء العلمي المتميز قضاها في رحاب جامعة عدن وكلية الآداب تحديداً.

حضر حفل التوديع الأستاذ/ محمد حسن سالم الأمين العام للجامعة، والدكتور/ عباس علوي فرحان مدير عام الشؤون التعليمية في الجامعة، ونواب عميد كلية الآداب، وعددٍ من عمداء الكليات ومدراء العموم بالجامعة، ورؤساء الأقسام العلمية في الكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب.