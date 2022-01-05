رئيس الوزراء يختتم زيارة عمل رسمية الى دولة الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، زيارة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، تلبية لدعوة من القيادة الإماراتية.



ووصف رئيس الوزراء، هذه الزيارة الى الامارات، بالناجحة والمثمرة في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المشتركة والتاكيد على متانتها والحرص على تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدا في تصريح لوسائل الاعلام في ختام الزيارة، ان اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الاماراتيين كانت بناءة وناجحة مع وجود تفهم كامل من الاشقاء في دولة الامارات لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية واستعداد تام لمساعدة اليمن وشعبها على تجاوز جميع التحديات الراهنة وفي مقدمتها استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بمواقف دولة الامارات العربية المتحدة التي كانت دوما وأبداً معينا لليمن في كل الأوقات العصيبة.. مشيراً الى الحرص وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على ان تكون العلاقات مع الاشقاء الاماراتيين في مسارها الطبيعي، وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.. منوها بمشاركة الامارات الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واجرى رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكدت على مواجهة وردع التصعيد الحوثي، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وما يمكن ان تقوم به الامارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة الى الدور المعول على الامارات من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي للعامين 2022- 2023م، للحفاظ على الاجماع الدولي تجاه الازمة اليمنية.

والتقى الدكتور معين عبدالملك في جناح اليمن في اكسبو دبي 2020، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من المسؤولين الاماراتيين، اكدت جميعها على الدفع قدما بآفاق العلاقات الى مستويات جديدة من الشراكة في مختلف المجالات.

كما دشن الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية اليمنية، بمعرض "إكسبو دبي 2020"، واطلع على جناح اليمن بالمعرض " أحفاد سبأ"، والجناح الاماراتي.

ووجه رئيس الوزراء تحية تقدير وعرفان الى جميع القائمين على الجناح اليمني في اكسبو دبي 2020م من اداريين وعاملين ومتطوعات ومتطوعين، والذين نجحوا في اظهاره بهذا المظهر اللائق والمشرف ما جعله محط اهتمام واعجاب زوار هذا الحدث الاستثنائي العالمي.. معربا عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة إكسبو 2020 دبي التي قدمت كثير من التسهيلات والدعم لبناء الجناح اليمني وتواجده في هذا المحفل الدولي.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبه.