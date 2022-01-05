البركاني يبعث برقية عزاء في استشهاد أركان اللواء الثاني عمالقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العقيد سميح جرادة الصبيحي أركان اللواء الثاني عمالقة الذي استشهد ومرافقوه وهم يؤدون واجبهم الوطني في عسيلان فداءً للوطن ودفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية في مواجهة المشروع السلالي الحوثي.



وقال البركاني في البرقية "بأسىً بالغ تلقينا نبأ استشهاد العقيد سميح جرادة الصبيحي، أركان اللواء الثاني عمالقة، الذي استشهد هو ومرافقوه وهم يؤدون واجبهم الوطني على تراب عسيلان الطاهر، فداءً للوطن ودفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية في مواجهة المشروع السلالي الحوثي".

وأضاف: لقد كان الشهيد قائداً عسكرياً محنكاً استطاع هو ورفاقه من أبناء القوات المسلحة أن يحققوا إنجازًا كبيراً في تحرير مديرية عسيلان، ويحققوا انتصارًا تلو انتصار بتحرير ماتبقى من مناطق شبوة والتوجه نحو البيضاء ومأرب وصولًا إلى العاصمة صنعاء، لدحر العصابات الحوثية الكهنوتية الباغية.

مشيرًا إلى أن الفقيد لقي ربه بعد أن خط بدمه الشريف درب الانتصار والمجد، ومثلما أشعل البطل شعلة الجمهورية في شبوة ستشعل دماؤه الطاهرة معاني التضحية والبذل في نفوس اليمنيين في مختلف الجبهات وستحرق جحافل الميليشيات الحوثية مثلما ستضيئ دروب الأبطال.

وأردف قائلًا "لدينا قناعة لا لَبْس فيه أن الوطن سينتصر وسيبقى شامخاً لا يقبل الذل والهوان والارتهان لتلك المليشيات الانقلابية".

معبرًا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأسر مرافقيه وأبناء القوات المسلحة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.