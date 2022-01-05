رئيس الوزراء يعزي باستشهاد اركان اللواء الثاني عمالقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساه في استشهاد أركان اللواء الثاني عمالقة العقيد سميح جرادة الصبيحي، الذي ارتقى الى جوار ربه وهو يؤدي واجبه الوطني ويقود بحنكة وشجاعة متصدرا صفوف المواجهة في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



ونوه رئيس الوزراء بالأدوار البطولية والشجاعه للعقيد سميح الصبيحي، وكل رفاقه الابطال الذي يكبدون مليشيا الحوثي الخسائر تلو الخسائر في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية.. لافتا الى شجاعته وتضحياته والقدرات القيادية التي تميز بها في مختلف المهام التي تقلدها.

وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء والمواساة الى اسرة الشهيد ومنتسبي الوية العمالقة والجيش وكافة قبائل الصبيحه، بهذا المصاب الجلل ..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاق دربه من حماة الوطن الصبر والسلوان.