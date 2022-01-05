محافظ حضرموت يطلع الرئيس هادي على مستجدات الأوضاع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، امس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني.



وخلال الاتصال أثنى الرئيس، بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية لتحقيق الاستقرار المنشود بالمحافظة.. مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في إطار المحافظة.. مشيداً بالوعي الذي يتحلى به أبناء المحافظة والذي سينعكس بدوره إيجاباً من خلال الاستقرار ومشاريع البناء والتنمية.

ووجه رئيس الجمهورية المحافظ بالعمل بشكل عاجل بالالتحام بأبناء المحافظة للدفاع عن حضرموت وابناءها ومضاعفة الجهود في تلبيه مطالب ومتطلبات أبناء المحافظة والعمل على حل كل الاشكاليات القائمة، كما وجه فخامته الحكومة بالاهتمام العاجل بحضرموت، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير احتياجاتها وإعطاء أولوية في عملية التنمية لأبناء محافظة حضرموت.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد توجب على الجميع توحيد الجهود والامكانيات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلانية ومشروعها التدميري الذي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني.

وشدد الرئيس، على ضرورة اضطلاع الحكومة واجهزتها التنفيذية المختلفة بواجباتها بتقديم الخدمات الضرورية لأبناء المحافظة.

وقدم محافظ حضرموت، خلال الاتصال، لفخامة رئيس الجمهورية موجز عن الأوضاع الأمنية وسير العملية التنموية والخدمية وأداء المؤسسات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة.. مشيرا الى ان النجاحات التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات، كانت نتاج جهود كبيرة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاتف أبناء المحافظة.