شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بالافراج الفوري عن السفينة التجارية (روابي) وطاقمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، استيلاء مليشيات الحوثي الارهابية، على سفينة تجارية ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة سواحل محافظة الحديدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له "ان هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي، وان تصرفات الحوثيين هذه تأتي في وقت ينبغي فيه على جميع الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة".

وطالب البيان، الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكانت قد اعلنت قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " ان سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات)، تعرضت للقرصنة والاختطاف، مساء الأحد، اثناء ابحارها قبالة محافظة الحديدة.