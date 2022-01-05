شكرا لبحثكم عن خبر إعلان حالة الطوارئ في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء الثلاثاء، حالة الطوارئ في المحافظة، ورفع درجة الجاهزية والاستعداد وتجهيز قوة من الاحتياط العام.

جاء ذلك، خلال اجتماعًا طارئًا باللجنة الأمنية بالمحافظة، بشأن رفع الجاهزية للدفاع عن حضرموت وأبنائها، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية وفق بيان صادر عن إعلام المحافظة.

وأوضح محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام القادمة مع اللجنة الأمنية والمختصين في السلطة، ومع رؤساء الأحزاب السياسية والمكونات القبلية.

كما وجه اللجنة الأمنية بالنزول إلى مديريات الوادي والصحراء، لعقد اجتماع مع اللجنة هناك، واطلاعهم على خطورة الموقف العام، والمخاطر التي تشكلها ميليشيات الحوثي على حضرموت.

وشدد اللواء البحسني على أهمية الوقوف على هذه المهام والعمل بها بمحمل الجد، نتيجة للوضع الخطير الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت.

ولفت إلى أن السلطة المحلية اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، للاطلاع عن كثب على جاهزية المعسكرات، ورفدها بكافة الاحتياجات وسد النواقص من الأفراد والعتاد.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظ حضرموت فرج البحسني بالعمل بشكل عاجل بالالتحام بأبناء المحافظة للدفاع عن حضرموت وأبناءها ومضاعفة الجهود في تلبيه مطالب ومتطلبات أبناء المحافظة والعمل على حل كل الاشكاليات القائمة.

كما وجه الرئيس خلال اتصالا هاتفيا بمحافظ حضرموت، الحكومة بالاهتمام العاجل بحضرموت، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير احتياجاتها وإعطاء أولوية في عملية التنمية لأبناء محافظة حضرموت.

وأكد الرئيس هادي أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد توجب على الجميع توحيد الجهود والامكانيات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها التدميري الذي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني.

يأتي ذلك، في ظل تواصل "الهبة" الحضرمية اعتصامها في منطقة العيون رغم الانقسامات، ومحاولة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً حرف مسارها عن أهدافها ومطالبها المشروعة.