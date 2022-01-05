عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تدين استيلاء الحوثي على روابي وتدعو لإطلاق سراحها

الأربعاء 5 يناير 2022

الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء مليشيات الحوثي على السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات، مطالبة الجماعة الإرهابية بإطلاق سراحها.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، ندين استيلاء مليشيات الحوثي على السفينة روابي قبالة سواحل الحديدة.

وأضافت، أن أعمال القرصنة التي تمارسها مليشيات الحوثي تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة والأمن الإقليمي، ويجب إطلاق سراح السفينة.

وعقب قرصنة الحوثي للسفينة "روابي" توالت الإدانات والانتقادات، وسط تحذيرات من تهديد للملاحة الدولية.

العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية اعتبرت العملية تمثل انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكان متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" والتي تحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، مساء الأحد، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وتقل السفينة كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بسقطرى بما فيه من عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية.

وتملك مليشيات الحوثي سجلا حافلا بالإرهاب في البحر الاحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.

وطيلة الأعوام الماضية، أحبط التحالف العربي العشرات من العمليات الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة، وتم تدمير تلك القوارب قبل انطلاقها، كما أعلن مرارا عن رصد زوارق حوثية مفخخة تحاول استهداف سفن شحن قبالة السواحل اليمنية.