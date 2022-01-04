الصحة اليمنية تعلن بدء توزيع لقاحات كورونا على المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) لعموم المحافظات المحررة.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي قوله، إن "الوزارة أرسلت للمحافظات اليوم أكثر من ٣٦٨ ألف جرعة لقاح منها ١٦٨ ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون، و ٢٠٠ ألف جرعة من لقاح سينوفاك".



وأضاف، أن إجمالي المواقع التي سيتوفر فيها لقاح سينوفاك في جميع مستويات الزمام السكاني ٦٠٠ موقع وسيعطى على جرعتين بفارق زمني من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.



وأفاد الدكتور الوليدي، بأن اللقاحات والمستلزمات الأخرى المتصلة بها ستوزع إلى ١٢٠ مديرية في ١٣ محافظة ستنطلق فيها فعاليات التحصين ضد كوفيد-19.



وثمن الدعم المقدم من عدد من الدول عبر كوفاكس من خلال منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف الشريكين الفاعلين لوزارة الصحة، داعيا جميع الفعاليات الاجتماعية إلى الإسهام في نشر الوعي الصحي بأهمية اللقاح كخط دفاعي فاعل، مؤكداً مأمونية اللقاحات الثلاثة المستخدمة في البلاد وفقاً وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

