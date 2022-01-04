استقالات جماعية لأعضاء هيئة التدريس وتأجيل الامتحانات إثر خلافات في جامعة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - دفعت خلافات في جامعة إب، عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى الإستقالة، وتعليق امتحانات عدد من المستويات الدراسية بإحدى كليات الجامعة إلى أجلٍ غير مسمى.



وقالت مصادر طلابية إن عمادة كلية القانون بالجامعة، أجلّت اختبارات طلاب وطالبات كلية القانون للمستويات الثاني والثالث والرابع، والتي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري.



وأضافت المصادر أن عملية التأجيل جاءت عقب استقالة عدد من الأكاديميين في الكلية على إثر خلافات مع رئاسة الجامعة.



وطالب طلاب الكلية، رئاسة الجامعة بسرعة حل الإشكالية والبدء بعملية الامتحانات وعدم تعريض مستقبلهم الدراسي للتوقف، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.



وتشهد العملية التعليمية في جامعة إب، تراجعاً كبيراً بعد أن حولتها مليشيا الحوثي الإيرانية، إلى منصة لأنشطتها الطائفية.

