بالصور.. العمالقة تحرر بلدتي "الهجر" و"طوال السادة" بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. العمالقة تحرر بلدتي الهجر وطوال السادة بشبوة

الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الإثنين، تحرير بلدتين جديدتين في طريق تقدمها صوب "النقوب" الاستراتيجية الواقعة شمال غرب شبوة.



وقال مصدر عسكري، إن قوات العمالقة نجحت في تحرير بلدة "الهجر" إلى الجهة الغربية الشمالية من بيحان في أعقاب معارك طاحنة مع مليشيات الحوثي، وهو ما أكدته القوات في وقت لاحق.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان، إن القوات بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي، وبمساندة طيران التحالف العربي حررت بلدتي "هجر كحلان" و"طوال السادة"، وعديد التلال الجبلية المحيطة بها.

وأشارت إلى أنها تواصل التقدم صوب بلدة "النقوب" الاستراتيجية على الخط الرابط بين حريب التابعة لمأرب وعتق، حاضرة شبوة.

ومع التقدم الجديد لألوية العمالقة باتت الدائرة تضيق على مليشيات الحوثي في وادي بيحان، حيث تراجع عناصرها إلى مفرق الحمى والنقوب وسط الأحياء السكنية.

ونشرت العمالقة مقطع مصور يظهر المباني السكنية لبلدة الهجر وطوال السادة فيما كان الجنود والآليات تتوغل عبر الصحراء وبين كثبان الرمال ويطوقون القرى والمرتفعات الجبلية.

ووفقا للبيان فإن عشرات العناصر بصفوف مليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات واطقم تابعة للمليشيات الحوثية.

وأكد أن قوات العمالقة الجنوبية عززت انتصاراتها المتتالية في محافظة شبوة، وسط حالة من التقهقر والانهيار في صفوف المليشيات.

وكانت "العمالقة" شرعت في تأمين أجزاء كبيرة من مديرية عسيلان عقب من تحرير مركز المديرية ومواقع ومناطق استراتيجية منها جبل بن عقيل الاستراتيجي ضمن المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب".

ودفعت "العمالقة" بعدد من الفرق الهندسية بهدف تطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمناطق الآهلة بالسكان.

وقبل أسبوع، نفذت ألوية العمالقة إعادة انتشار واسع إلى جبهات شبوة في خطوة أربكت حسابات تنظيم الإخوان الإرهابي ومليشيات الحوثي التي تسيطر على مديريتي "عين" و"بيحان" شمالي وغرب المحافظة وضمن عملية عسكرية تستهدف تحريرها وفك الحصار عن مأرب.