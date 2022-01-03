محافظ تعز يوجه بمراجعة أسعار الكهرباء وإلغاء الاشتراكات الشهرية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الاثنين، بمراجعة أوضاع الكهرباء ومعايير حساب الكلفة وفق متغيرات أسعار المحروقات وتكليف فرع المؤسسة العامة للكهرباء بإصدار تعميم في منتصف ونهاية كل شهر بتسعيرة الكهرباء.



جاء ذلك خلال اجتماع مع إدارة مؤسسة الكهرباء، بحضور وكلاء المحافظة وفق المكتب الإعلامي للمحافظ.



كما وجه شمسان، بإلغاء رسوم الاشتراكات الشهري التي تفرضها الشركات التجارية المؤقتة للكهرباء وتعديل سعر البيع وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة المكلفة بمراجعة أوضاع الكهرباء وحساب الكلفة وفق متغيرات أسعار المحروقات في السوق المحلية.



وقال محافظة تعز، إن "السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الكهرباء لإيجاد البدائل لشمول تعز بمنحة المشتقات النفطية وتوفير متطلبات تشغيل المحطات المحلية ومتابعة فتح فرع لشركة النفط اليمنية وترتيب الأوضاع لعودة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة لممارسة الخدمة مهامها لتقديم خدمة الكهرباء".



من جانبه استعرض مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبدالكريم البركاني تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة من المحافظ لمراجعة الاسعار بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و لتي وقفت حول التكاليف المتوقعة لتشغيل وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية.



ولفت إلى أنه حيث إقرار توصيات اللجنة والتي حددت السعر الحالي للكيلو وات (405) ريال باحتساب سعر اللتر الديزل (800) ريال واحتساب مصاريف التشغيل ونسبة إيجار الشبكة للمؤسسة العامة للكهرباء والتأكيد على أن الأسعار متغيرة بالزيادة والنقصان وفق متغيرات أسعار الوقود في السوق المحلية.



وأقر الاجتماع تكليف وكيل المحافظة عارف جامل ومدير فرع مؤسسة الكهرباء بإبلاغ أصحاب المولدات التجارية لتنفيذ مقررات الاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية عند التلاعب بأسعار الكهرباء وتحميل المواطن أعباء إضافية وتكاليف لا تستند إلى أي معايير موضوعية.

