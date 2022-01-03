مطار عدن الدولي يتسلم عربتي إطفاء مقدمة من برنامج الأغذية العالمي

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلم مطار عدن الدولي (جنوب اليمن)، الإثنين، عربتي الإطفاء المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتكلفة 612 الف دولار.



وقال وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي، إن العربيتين تشكلان إضافة نوعية لمنظومة الإطفاء في مطاري عدن والريان الدوليين، من حيث الجاهزية والتقييم الدولي لمنظومة الأمن والسلامة، مثمنا الدعم المقدم من برنامج الأغذية العالمي.



بدوره أشار وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس محمد ناشر، إلى أن العربيتين تتمتع بمواصفات فنية حديثة والمتمثلة بسعة الخزان 10 ألف لتر و برغوة ألف لتر وبقوة التدفق تصل إلى ثلاثة الف لتر بالدقيقة.



في السياق أوضح القائم بأعمال نائب مدير عام مطار عدن الدولي "منيف الزغلي" أن العربة التي تسلمها المطار تأتي في إطار الجهود الحثيثة من قبل وزارة النقل والهيئة العامة للطيران لتعزيز خدمات المطار وحركة النشاط الملاحي .



وقال الزغلي، إن المطار تعرض في وقت سابق لضربات إرهابية من قبل المليشيات الحوثية وان لمنظومة الإطفاء دور بارز في إخماد الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية .



ونوه أن عربة الإطفاء ستكون رافد في زيادة الرحلات بمطار عدن، مشيرا إلى أن المطار يمثل بوابة رئيسية في إيصال المساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

