اجتماع بتعز يناقش الخطة السنوية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، التقارير المتعلقة بالمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية والإعداد للخطة السنوية للمشاريع الخدمية ذات الاولوية المزمع تنفيذها خلال العام 2022م.



وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور وكلاء المحافظة، أشاد المحافظ شمسان بتنفيذ (59) مشروعا بشكل كامل وأهمية استكمال بقية المشاريع وتقييم الاجراءات والاشكالات القائمة، وإعداد قائمة سوداء بالمقاولين المقصرين والمتلاعبين بموجب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإحالتهم للقضاء وإشعار المنظمات المنفذة لمشاريع داخل المحافظة بهذه القائمة.

وأكد محافظ تعز، على إعداد خطة للمشاريع بالتعاون بين المكاتب التنفيذية والمديريات ووضع الاولويات للمشاريع المتعلقة بخدمة المواطن خصوصا في مجال النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتعزيز الاصول الثابتة والمستدامة التي تخدم الاداء في مختلف الجوانب وتظل بنية تحتية للمحافظة..موجها بتشكيل لجنة للمناقصات تتولى الاجراءات المتعلقة بالمشاريع المدرجة ضمن خطة العام الجديد 2022م.

الى ذلك استعرض الوكيل المساعد لقطاع الشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، ومدير إدارة الشوؤن الفنية المهندس بشير العليمي، و سكرتير لجنة المناقصات مدين طربوش، تقارير مفصلة حول المشاريع التي تم تنفيذها والبالغة (69) مشروعا..منوهين الى أن المشاريع المنفذة تتعلق باستكمال البنية الأساسية للمكاتب التنفيذية وتعزيز قدراتها الادارية والفنية والتقنية بالاضافة الى دعم مركز القلب وإصلاح عدد من شبكات المجاري في العديد من المديريات والاحياء السكنية ومشاريع مياه واصلاح شوارع وعدد من المشاريع الخدمية.