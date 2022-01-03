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مطار عدن يتسلم عربتي إطفاء مقدمة من برنامج الأغذية العالمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

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تسلم مطار عدن الدولي، اليوم، عربتي أطفاء، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي بتكلفة 612 الف دولار.

 

وعقب الاستلام، اوضح وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي، بان رفدالمطارات المحررة بعربات اطفاء نوعية ومتميزة يأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لرفع الجاهزية ودرجة التقييم الدولي للمطار من حيث الامكانيات المتقدمة..مثمناً المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي .

 

وأشار وكيل الهيئة العامة للطيران المدني محمد ناشر، الى تميز العربتين الخاصتين بمطار عدن والريان، بمواصفات فنية حديثة تشمل على خزان سعة 10 ألف لتر، ورغوة ألف لتر وكذا قوة تدفق تصل إلى ثلاثة ألف لتر بالدقيقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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