شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يطالب الحوثيين بإخلاء سبيل السفينة "روابي" المختطفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الأردن بإخلاء سبيل السفينة "روابي" التي تم اختطافها تحت تهديد السلاح من قبل جماعة الحوثي الانقلابية خلال مهمة بحرية لها حاملة تجهيزات إغاثية.



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، أن مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بعملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" مقابل مدينة الحديدة اليمنية التي تقع على البحر الأحمر.

وأضاف أن عملية القرصنة تكشف خطر مليشيات الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب، مطالبا بإخلاء سبيل السفينة "روابي" فورا.