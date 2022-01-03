نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ ناصر عبدربه بريعمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر عبدربه بريعمه بوطهيف، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى العميد أحمد عبدربه بريعمه، إلى المواقف الوطنية التي جسدها الفقيد طيلة حياته الحافلة بالعطاء وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وكافة آل بوطهيف، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.