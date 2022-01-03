شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت مصر، الأحد، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي السعودية، والتي كان آخرها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وقال فيه إن "مصر تؤكد أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديداً لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي".

وذكر البيان أن مصر تعرب مجدداً عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي للهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين".